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Petrouchka Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Petrouchka Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL)

Adresse : 149 rue Garibaldi

Ville : 69003 Lyon 3e Arrondissement

Département : Rhône

Début : 2026-04-30T20:00:00

Fin : 2026-04-30T

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 54

Lyon 3e Arrondissement

Petrouchka

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Le chef Thomas Guggeis et le violoncelliste Jeremias Fliedl nous dévoileront trois aspects du répertoire russe la clarté mozartienne de la Symphonie Classique , la grâce virtuose des Variations rococo et l’éclat orchestral de Petrouchka.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 

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English :

Conductor Thomas Guggeis and cellist Jeremias Fliedl reveal three aspects of the Russian repertoire: the Mozart-like clarity of the Classical Symphony, the virtuoso grace of the Rococo Variations and the orchestral brilliance of Petrushka.

L’événement Petrouchka Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme

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