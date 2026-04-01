Petrouchka Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Petrouchka Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement jeudi 30 avril 2026.
Lyon 3e Arrondissement
Petrouchka
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : 10 – 10 – 54 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Le chef Thomas Guggeis et le violoncelliste Jeremias Fliedl nous dévoileront trois aspects du répertoire russe la clarté mozartienne de la Symphonie Classique , la grâce virtuose des Variations rococo et l’éclat orchestral de Petrouchka.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
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English :
Conductor Thomas Guggeis and cellist Jeremias Fliedl reveal three aspects of the Russian repertoire: the Mozart-like clarity of the Classical Symphony, the virtuoso grace of the Rococo Variations and the orchestral brilliance of Petrushka.
L’événement Petrouchka Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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