Jonathan Scott Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Jonathan Scott

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Jonathan Scott n’a que deux mains et deux pieds, mais en l’écoutant on peine à le croire. Il défie la nature humaine en jouant à lui seul les partitions orchestrales les plus complexes, tel un Shiva de l’orgue.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

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English :

Jonathan Scott has only two hands and two feet, but listening to him is hard to believe. He defies human nature by single-handedly playing the most complex orchestral scores, like an organ Shiva.

L’événement Jonathan Scott Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme