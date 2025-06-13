Scylla et Glaucus Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Scylla et Glaucus Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement lundi 4 mai 2026.
Lyon 3e Arrondissement
Scylla et Glaucus
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : 14 – 14 – 54 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-04 20:00:00
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-05-04
Quarante ans après sa seule reprise moderne à Lyon, Scylla et Glaucus, chef-d’œuvre de l’opéra baroque français, retrouve la ville natale de son auteur. Un prodige rendu possible par le Concert d’Astrée et Emmanuelle Haïm, artistes associés.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
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English :
Forty years after its only modern revival in Lyon, Scylla et Glaucus, a masterpiece of French Baroque opera, returns to its composer?s birthplace. A prodigy made possible by associate artists Le Concert d?Astrée and Emmanuelle Haïm.
L’événement Scylla et Glaucus Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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