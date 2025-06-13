Scylla et Glaucus Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Scylla et Glaucus

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 14 – 14 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-04 20:00:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Quarante ans après sa seule reprise moderne à Lyon, Scylla et Glaucus, chef-d’œuvre de l’opéra baroque français, retrouve la ville natale de son auteur. Un prodige rendu possible par le Concert d’Astrée et Emmanuelle Haïm, artistes associés.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

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English :

Forty years after its only modern revival in Lyon, Scylla et Glaucus, a masterpiece of French Baroque opera, returns to its composer?s birthplace. A prodigy made possible by associate artists Le Concert d?Astrée and Emmanuelle Haïm.

L’événement Scylla et Glaucus Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme