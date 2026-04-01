Quatuor Belcea Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Quatuor Belcea

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 17.5 – 17.5 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

De Mozart ou de Webern, les dissonances viennoises sont délicieuses sous les archets du Quatuor Belcea. Spécialiste du répertoire du XXe siècle, l’ensemble présente un tout nouveau quatuor de Brett Dean.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

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English :

From Mozart to Webern, Viennese dissonances are delicious under the bows of the Quatuor Belcea. Specializing in twentieth-century repertoire, the ensemble presents a brand-new quartet by Brett Dean.

L’événement Quatuor Belcea Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme