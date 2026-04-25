Afterwork atelier culinaire Baroville
Afterwork atelier culinaire Baroville mercredi 20 mai 2026.
Baroville
Afterwork atelier culinaire
Champagne de Barfontarc Baroville Aube
Tarif : – – Eur
72
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Avez-vous déjà participé à un atelier cuisine au cœur d’une Maison de Champagne ? C’est ce que nous vous proposons le Mercredi 20 Mai, à partir de 18h, avec le chef David MARLIEN.
Au programme:
– Cours de cuisine avec David MARLIEN, chef restaurateur du restaurant “La Table du 13bis” à Brienne-le-Château. Thématique autour de l’asperge, légume de saison
– Les recettes des plats élaborés
– 3 flûtes de champagne
– Diner convivial avec les plats cuisinés ensemble 72 .
Champagne de Barfontarc Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 07 09 laura@barfontarc.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Afterwork atelier culinaire Baroville a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
À voir aussi à Baroville (Aube)
- Atelier sur la thématique du Ratafia Champenois Baroville 2 mai 2026
- Balade à cheval au coeur du vignoble Baroville 8 mai 2026
- Bulles de Folie au Champagne Urbain Père & Fils Baroville 30 mai 2026
- Soirée bleue au coeur du vignoble Baroville 5 juin 2026
- Escapade à la Thiodelle Baroville 19 juin 2026