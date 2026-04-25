Baroville

Afterwork atelier culinaire

Champagne de Barfontarc Baroville Aube

Tarif : – – Eur

72

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Avez-vous déjà participé à un atelier cuisine au cœur d’une Maison de Champagne ? C’est ce que nous vous proposons le Mercredi 20 Mai, à partir de 18h, avec le chef David MARLIEN.

Au programme:

– Cours de cuisine avec David MARLIEN, chef restaurateur du restaurant “La Table du 13bis” à Brienne-le-Château. Thématique autour de l’asperge, légume de saison

– Les recettes des plats élaborés

– 3 flûtes de champagne

– Diner convivial avec les plats cuisinés ensemble 72 .

Champagne de Barfontarc Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 07 09 laura@barfontarc.com

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English :

L’événement Afterwork atelier culinaire Baroville a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne