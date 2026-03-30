Atelier sur la thématique du Ratafia Champenois

Champagne de Barfontarc Baroville Aube

Tarif : – – Eur

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09

Dégustez nos différents ratafias accompagnés de produits du terroir… Chaource, terrine locale et chocolats, chaque met s’accorde avec au moins un des trois ratafias de la Maison de Barfontarc. Ratafia classique, Vieux Ratafia (3 ans d’âge) ou Très Vieux Ratafia (8 ans d’âge)… La dégustation commentée vous invite à goûter différemment, et à découvrir une autre facette du patrimoine gustatif champenois. 35 .

Champagne de Barfontarc Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 07 09 laura@barfontarc.com

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English :

L’événement Atelier sur la thématique du Ratafia Champenois Baroville a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne