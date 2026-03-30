Atelier sur la thématique du Ratafia Champenois Baroville
Atelier sur la thématique du Ratafia Champenois Baroville samedi 2 mai 2026.
Atelier sur la thématique du Ratafia Champenois
Champagne de Barfontarc Baroville Aube
Tarif : – – Eur
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-09
Dégustez nos différents ratafias accompagnés de produits du terroir… Chaource, terrine locale et chocolats, chaque met s’accorde avec au moins un des trois ratafias de la Maison de Barfontarc. Ratafia classique, Vieux Ratafia (3 ans d’âge) ou Très Vieux Ratafia (8 ans d’âge)… La dégustation commentée vous invite à goûter différemment, et à découvrir une autre facette du patrimoine gustatif champenois. 35 .
Champagne de Barfontarc Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 07 09 laura@barfontarc.com
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English :
L’événement Atelier sur la thématique du Ratafia Champenois Baroville a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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