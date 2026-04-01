Escapade à la Thiodelle Baroville
Escapade à la Thiodelle Baroville vendredi 19 juin 2026.
Baroville
Escapade à la Thiodelle
Champagne Philippe Fourrier Baroville Aube
Tarif : – – Eur
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Escapade à la Thiodelle Champagne, Gastronomie & Musique
Offrez-vous une soirée d’exception au cœur des vignes.
Le Vendredi 19 Juin, vivez une expérience unique mêlant découverte, plaisir et élégance, dans un cadre naturel à couper le souffle.
Votre soirée débute par une visite du domaine, avant de rejoindre un lieu confidentiel au milieu du vignoble La Thiodelle.
Sur place, laissez-vous porter par un apéritif dînatoire haut de gamme, rythmé par
– des accords mets & champagnes soigneusement élaborés
– 5 cuvées sélectionnées pour sublimer chaque instant
– un format convivial apéritif, 3 services, fromages & dessert
Le tout dans une ambiance lounge élégante, avec une vue panoramique sur les vignes, pour un moment hors du temps.
✨ Une expérience immersive
Un cadre exceptionnel
Une atmosphère raffinée
Tarif 45€ par personne
Places limitées réservation obligatoire en ligne, par email ou par téléphone. 45 .
Champagne Philippe Fourrier Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 13 44 contact@champagne-fourrier.fr
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English :
L’événement Escapade à la Thiodelle Baroville a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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