Baroville

Escapade à la Thiodelle

Champagne Philippe Fourrier Baroville Aube

Tarif : – – Eur

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Escapade à la Thiodelle Champagne, Gastronomie & Musique

Offrez-vous une soirée d’exception au cœur des vignes.

Le Vendredi 19 Juin, vivez une expérience unique mêlant découverte, plaisir et élégance, dans un cadre naturel à couper le souffle.

Votre soirée débute par une visite du domaine, avant de rejoindre un lieu confidentiel au milieu du vignoble La Thiodelle.

Sur place, laissez-vous porter par un apéritif dînatoire haut de gamme, rythmé par

– des accords mets & champagnes soigneusement élaborés

– 5 cuvées sélectionnées pour sublimer chaque instant

– un format convivial apéritif, 3 services, fromages & dessert

Le tout dans une ambiance lounge élégante, avec une vue panoramique sur les vignes, pour un moment hors du temps.

✨ Une expérience immersive

Un cadre exceptionnel

Une atmosphère raffinée

Tarif 45€ par personne

Places limitées réservation obligatoire en ligne, par email ou par téléphone. 45 .

Champagne Philippe Fourrier Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 13 44 contact@champagne-fourrier.fr

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English :

L’événement Escapade à la Thiodelle Baroville a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne