Randonnée de Barfontarc Baroville
Randonnée de Barfontarc Baroville samedi 27 juin 2026.
Randonnée de Barfontarc
Champagne de Barfontarc Baroville Aube
Tarif : – – Eur
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Nos 3 villages fondateurs de Baroville, Fontaine et Arconville, ainsi que leur vignoble, se dévoileront sous vos yeux. Terminez la randonnée par un déjeuner convivial au champagne, sur notre Espace Naturel Derrière le Moulin. 45 .
Champagne de Barfontarc Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 07 09 laura@barfontarc.com
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English :
L’événement Randonnée de Barfontarc Baroville a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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