Randonnée de Barfontarc

Champagne de Barfontarc Baroville Aube

Tarif : – – Eur

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Nos 3 villages fondateurs de Baroville, Fontaine et Arconville, ainsi que leur vignoble, se dévoileront sous vos yeux. Terminez la randonnée par un déjeuner convivial au champagne, sur notre Espace Naturel Derrière le Moulin. 45 .

Champagne de Barfontarc Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 07 09 laura@barfontarc.com

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English :

L’événement Randonnée de Barfontarc Baroville a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne