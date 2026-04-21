Escapade à la Thiodelle Champagne Philippe Fourrier Baroville Vendredi 19 juin, 18h00 45,00 € par personne

Offrez-vous une soirée d’exception au cœur des vignes. Le Vendredi 19 Juin 2026, vivez une expérience unique mêlant découverte, plaisir et élégance, dans un cadre naturel à couper le souffle.

Votre soirée débute par une **visite du domaine**, avant de rejoindre un **lieu confidentiel** au milieu du vignoble : _**La Thiodelle**_.

Sur place, laissez-vous porter par un apéritif dînatoire haut de gamme, rythmé par :

* des **accords mets & champagnes** soigneusement élaborés

* **5 cuvées sélectionnées** pour sublimer chaque instant

* un **format convivial** : apéritif, 3 services, fromages & dessert

Le tout dans une ambiance lounge élégante, avec une vue panoramique sur les vignes, pour un moment hors du temps.

**✨** _**Une expérience immersive**_

** ** _**Un cadre exceptionnel**_

** ** _**Une atmosphère raffinée**_

**Tarif :** 45,00 € par personne

_**Places limitées – réservation obligatoire disponible via :**_

En ligne : [https://my.weezevent.com/escapade-a-la-thiodelle-1](https://my.weezevent.com/escapade-a-la-thiodelle-1)

Mail : [contact@champagne-fourrier.fr](mailto:contact@champagne-fourrier.fr)

Téléphone : 0325271344

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-19T22:30:00.000+02:00

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contact@champagne-fourrier.fr https://my.weezevent.com/escapade-a-la-thiodelle-1 0325271344

Champagne Philippe Fourrier 39 rue de bar sur aube 10200 Baroville Baroville 10200 Aube



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