Escapade à la Thiodelle, Champagne Philippe Fourrier, Baroville

Escapade à la Thiodelle Vendredi 19 juin, 18h00 Champagne Philippe Fourrier Aube

45,00 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00

Votre soirée débute par une visite du domaine, avant de rejoindre un lieu confidentiel au milieu du vignoble : La Thiodelle.

Sur place, laissez-vous porter par un apéritif dînatoire haut de gamme, rythmé par :

des accords mets & champagnes soigneusement élaborés

soigneusement élaborés 5 cuvées sélectionnées pour sublimer chaque instant

pour sublimer chaque instant un format convivial : apéritif, 3 services, fromages & dessert

Le tout dans une ambiance lounge élégante, avec une vue panoramique sur les vignes, pour un moment hors du temps.

✨ Une expérience immersive

Un cadre exceptionnel

Une atmosphère raffinée

Tarif : 45,00 € par personne

Places limitées – réservation obligatoire disponible via :

En ligne : https://my.weezevent.com/escapade-a-la-thiodelle-1

Mail : contact@champagne-fourrier.fr

Téléphone : 0325271344

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Offrez-vous une soirée d’exception au cœur des vignes. Le Vendredi 19 Juin 2026, vivez une expérience unique mêlant découverte, plaisir et élégance, dans un cadre naturel à couper le souffle. gastronomie champagne