Bulles de Folie au Champagne Urbain Père & Fils Baroville
Bulles de Folie au Champagne Urbain Père & Fils Baroville samedi 30 mai 2026.
Bulles de Folie au Champagne Urbain Père & Fils
4 rue de la Côte Sandrey Baroville Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Champagne Urbain Père & Fils vous invite à sa traditionnelle portes ouvertes Bulles de Folie .
Au programme
– Bourse d’échange de capsules
– soirée dansante
– cocktails
– restauration midi & soir .
4 rue de la Côte Sandrey Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 00 36 champagne.urbain@wanadoo.fr
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English :
L’événement Bulles de Folie au Champagne Urbain Père & Fils Baroville a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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