Bulles de Folie au Champagne Urbain Père & Fils

4 rue de la Côte Sandrey Baroville Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Champagne Urbain Père & Fils vous invite à sa traditionnelle portes ouvertes Bulles de Folie .

Au programme

– Bourse d’échange de capsules

– soirée dansante

– cocktails

– restauration midi & soir .

4 rue de la Côte Sandrey Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 00 36 champagne.urbain@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bulles de Folie au Champagne Urbain Père & Fils Baroville a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne