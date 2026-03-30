Bulles de Folie au Champagne Urbain Père & Fils Baroville

Bulles de Folie au Champagne Urbain Père & Fils Baroville samedi 30 mai 2026.

Bulles de Folie au Champagne Urbain Père & Fils

4 rue de la Côte Sandrey Baroville Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le Champagne Urbain Père & Fils vous invite à sa traditionnelle portes ouvertes Bulles de Folie .

Au programme
– Bourse d’échange de capsules
– soirée dansante
– cocktails
– restauration midi & soir   .

4 rue de la Côte Sandrey Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 00 36  champagne.urbain@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bulles de Folie au Champagne Urbain Père & Fils Baroville a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

À voir aussi à Aube