Soirée bleue au coeur du vignoble

Champagne de Barfontarc Baroville Aube

Tarif : – – Eur

90

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Moment de convivialité pour apprécier le début de la saison estivale autour d’un repas, dans le cadre unique de l’Espace Naturel Derrière le Moulin, au cœur du vignoble de Baroville. La Maison de BARFONTARC vous accueille. 90 .

Champagne de Barfontarc Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 07 09 laura@barfontarc.com

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English :

L’événement Soirée bleue au coeur du vignoble Baroville a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne