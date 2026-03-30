Soirée bleue au coeur du vignoble Baroville
Soirée bleue au coeur du vignoble Baroville vendredi 5 juin 2026.
Soirée bleue au coeur du vignoble
Champagne de Barfontarc Baroville Aube
Tarif : – – Eur
90
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Moment de convivialité pour apprécier le début de la saison estivale autour d’un repas, dans le cadre unique de l’Espace Naturel Derrière le Moulin, au cœur du vignoble de Baroville. La Maison de BARFONTARC vous accueille. 90 .
Champagne de Barfontarc Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 07 09 laura@barfontarc.com
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English :
L’événement Soirée bleue au coeur du vignoble Baroville a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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