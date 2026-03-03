Balade à cheval au cœur du vignoble Baroville
Balade à cheval au cœur du vignoble Baroville vendredi 8 mai 2026.
Champagne de Barfontarc Baroville Aube
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
2026-05-08
Partez à la découverte du vignoble champenois lors d’une balade à cheval, accessible à tous. Terminez votre promenade par une dégustation de champagne, sur notre Espace Naturel à Baroville.
Ouvert à tous, même aux débutants. .
Champagne de Barfontarc Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 07 09 laura@barfontarc.com
