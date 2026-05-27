Afterwork au 6Mic 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Afterwork au 6Mic

Jeudi 4 juin 2026 de 18h à 23h30. 6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04 23:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Dès la sortie du boulot, profitez de notre happy hour avec des tarifs défiant toute concurrence au bar. Ensuite, place aux mélomanes et aux addicts des blind tests pour une édition riche en classiques et en nouveautés.

Le 6MIC vous invite à une soirée 100% détente, musique et convivialité pour décompresser entre collègues, amis ou partenaires. Et pour libérer nos corps et nos esprits endoloris par le début de semaine, DJ BlackPearl vous emmènera jusqu’au milieu la nuit avec un DJ Set allant du funk à la house en passant par quelques pépites de sa collection.

Ouvert à tous Collègues, clients, amis… Tout le monde est le bienvenu !



Au programme

● de 18h à 19h Happy Hour boissons à tarifs réduits.

● de 19h à 20h Blind Tests Musicaux Testez vos connaissances entre grands classiques et nouveautés (et gagnez peut-être des lots !).

● de 20h à 23h30 DJ Set avec BlackPearl Funk, house et pépites rares pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Dégustation de vins du domaine PEY BLANC (Aix-en-Provence) À découvrir sans modération !



Ambiance garantie rencontres et bonne humeur. On compte sur vous pour faire de cette soirée un moment inoubliable ! .

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 26 07 30 contact@6mic-aix.fr

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English :

As soon as you get off work, enjoy our happy hour with unbeatable prices at the bar. Then it’s on to music lovers and blind test addicts for an edition rich in classics and new releases.

L’événement Afterwork au 6Mic Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence