Afterwork Biking, CHATEAU DE BELLEVUE, Yzeure
Afterwork Biking, CHATEAU DE BELLEVUE, Yzeure mardi 12 mai 2026.
Afterwork Biking Mardi 12 mai, 16h30 CHATEAU DE BELLEVUE Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T16:30:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T16:30:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00
CHATEAU DE BELLEVUE RUE JEAN VIDAL Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Sortie à vélo entre collègues de travail pour promouvoir la bicyclette et partager un moment convivial
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