Afterwork Biking, CHATEAU DE BELLEVUE, Yzeure

Afterwork Biking Mardi 12 mai, 16h30 CHATEAU DE BELLEVUE Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T16:30:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T16:30:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00

CHATEAU DE BELLEVUE RUE JEAN VIDAL Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Sortie à vélo entre collègues de travail pour promouvoir la bicyclette et partager un moment convivial