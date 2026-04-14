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Afterwork Biking, CHATEAU DE BELLEVUE, Yzeure

Afterwork Biking, CHATEAU DE BELLEVUE, Yzeure mardi 12 mai 2026.

Lieu : CHATEAU DE BELLEVUE

Adresse : RUE JEAN VIDAL

Ville : 03400 Yzeure

Département : Allier

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Afterwork Biking Mardi 12 mai, 16h30 CHATEAU DE BELLEVUE Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T16:30:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T16:30:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00

CHATEAU DE BELLEVUE RUE JEAN VIDAL Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Sortie à vélo entre collègues de travail pour promouvoir la bicyclette et partager un moment convivial

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