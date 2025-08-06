La quadrature du cercle Yzeurespace Yzeure
La quadrature du cercle Yzeurespace Yzeure mardi 5 mai 2026.
La quadrature du cercle
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:30:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Mêlant cirque, mapping et musique live, la compagnie Solfasirc explore l’articulation entre les lois physiques et l’imaginaire artistique.
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com
English :
Combining circus, mapping and live music, the Solfasirc company explores the link between physical laws and the artistic imagination.
