La quadrature du cercle Yzeurespace Yzeure

La quadrature du cercle

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Mêlant cirque, mapping et musique live, la compagnie Solfasirc explore l’articulation entre les lois physiques et l’imaginaire artistique.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

English :

Combining circus, mapping and live music, the Solfasirc company explores the link between physical laws and the artistic imagination.

