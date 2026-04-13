Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Rue des Cladets Yzeure

Brocante Rue des Cladets Yzeure dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Rue des Cladets

Adresse : Château de Panloup

Ville : 03400 Yzeure

Département : Allier

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Yzeure

Brocante

Rue des Cladets Château de Panloup Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Organisée par l’Association sportive, culturelle et d’entraide de l’équipement de l’Allier (ASCEE 03).
Buvette et restauration sur place
  .

Rue des Cladets Château de Panloup Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Association sportive, culturelle et d?entraide de l?équipement de l?Allier (ASCEE 03).
Refreshments and catering on site

L’événement Brocante Yzeure a été mis à jour le 2026-04-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Yzeure (Allier)