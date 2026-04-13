Brocante Rue des Cladets Yzeure
Brocante Rue des Cladets Yzeure dimanche 10 mai 2026.
Yzeure
Brocante
Rue des Cladets Château de Panloup Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Organisée par l’Association sportive, culturelle et d’entraide de l’équipement de l’Allier (ASCEE 03).
Buvette et restauration sur place
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Rue des Cladets Château de Panloup Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Organized by the Association sportive, culturelle et d?entraide de l?équipement de l?Allier (ASCEE 03).
Refreshments and catering on site
L’événement Brocante Yzeure a été mis à jour le 2026-04-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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