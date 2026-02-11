Vélosolex 80 ans Yzeurespace Yzeure

Vélosolex 80 ans

Yzeurespace 62 route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

L’association Les Pétochons du Bourbonnais vous donne rendez-vous à Yzeure (Allier) pour célébrer les 80 ans du mythique VéloSolex, lors d’un événement exceptionnel qui réunira passionnés, collectionneurs et curieux venus de toute la France… et d’au-delà.

.

Yzeurespace 62 route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 88 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Les Pétochons du Bourbonnais invites you to Yzeure (Allier) to celebrate the 80th anniversary of the legendary VéloSolex, with an exceptional event bringing together enthusiasts, collectors and the curious from all over France? and beyond.

L’événement Vélosolex 80 ans Yzeure a été mis à jour le 2025-07-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région