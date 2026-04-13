Tournoi de Football Jean Chapier Stade Serge-Mésonès Yzeure
Tournoi de Football Jean Chapier Stade Serge-Mésonès Yzeure vendredi 8 mai 2026.
Yzeure
Tournoi de Football Jean Chapier
Stade Serge-Mésonès Millepertuis Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Ce tournoi national, organisé par l’Étoile Moulins-Yzeure foot, regroupe des jeunes joueurs et joueuses de football de 5 à 13 ans venant de l’Allier, du Puy-de-Dôme, de la Loire, de la Saône-et-Loire, de la Nièvre et du Cher.
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Stade Serge-Mésonès Millepertuis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 55 94 93 508739@laurafoot.org
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English :
This national tournament, organized by Étoile Moulins-Yzeure soccer, brings together young soccer players aged 5 to 13 from Allier, Puy-de-Dôme, Loire, Saône-et-Loire, Nièvre and Cher.
L’événement Tournoi de Football Jean Chapier Yzeure a été mis à jour le 2026-04-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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