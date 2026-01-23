Afterwork Bottom Leaks et Wild & Sick punk garage La Cordo Romans-sur-Isère

Afterwork Bottom Leaks et Wild & Sick punk garage

La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Le punk garage s’invite à La Cordo avec deux groupes des Studios.

+33 4 75 02 00 46 accueilbilletterie@lacordo.com

English :

Garage punk comes to La Cordo with two bands from Studios.

