Afterwork Bottom Leaks et Wild & Sick punk garage La Cordo Romans-sur-Isère

Afterwork Bottom Leaks et Wild & Sick punk garage
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Le punk garage s’invite à La Cordo avec deux groupes des Studios.
La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
English :
Garage punk comes to La Cordo with two bands from Studios.
