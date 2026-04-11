Concert WAKANDA NYU KANSKA + Expositions d’artisans locaux Café Associatif Le Passage Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Concert WAKANDA NYU KANSKA + Expositions d’artisans locaux

Café Associatif Le Passage 8 Place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le café associatif Le Passage accueille en concert le groupe valentinois Wakanda Nyu Kanska pour une soirée riche en couleurs autour du reggae, news roots, dance-hall accompagné d’une exposition d’artisans locaux.

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Café Associatif Le Passage 8 Place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@cafelepassage.org

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English : Concert WAKANDA NYU KANSKA + Expositions d’artisans locaux

The café associatif Le Passage welcomes the Valence band Wakanda Nyu Kanska for a colorful evening of reggae, news roots and dance-hall, accompanied by an exhibition of local crafts.

L’événement Concert WAKANDA NYU KANSKA + Expositions d’artisans locaux Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme