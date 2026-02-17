Visite Guidée Les Escaliers racontent la ville de Romans RDV Tour Jacquemart Romans-sur-Isère

Visite Guidée Les Escaliers racontent la ville de Romans

RDV Tour Jacquemart Place Charles De Gaulle Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 14:30:00

2026-04-18

Les escaliers racontent l’histoire des lieux et des habitants. Ils se méritent, vont de pair avec les côtes et témoignent, pour certains, du passé médiéval de Romans…

RDV Tour Jacquemart Place Charles De Gaulle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@romans-patrimoine.com

English :

The staircases tell the story of the area and its inhabitants. They have to be earned, go hand in hand with the slopes and, in some cases, bear witness to Romans? medieval past…

