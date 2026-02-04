Festival du Polar Cité de la raviole Romans-sur-Isère

Festival du Polar

Cité de la raviole 33 Bd Gabriel Péri Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Fans de polars, venez rencontrer les 15 auteurs(rices) présents.

.

Cité de la raviole 33 Bd Gabriel Péri Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 36 59 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thriller fans, come and meet the 15 authors present.

L’événement Festival du Polar Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme