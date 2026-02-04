Festival du Polar Cité de la raviole Romans-sur-Isère
Festival du Polar Cité de la raviole Romans-sur-Isère samedi 18 avril 2026.
Festival du Polar
Cité de la raviole 33 Bd Gabriel Péri Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Fans de polars, venez rencontrer les 15 auteurs(rices) présents.
.
Cité de la raviole 33 Bd Gabriel Péri Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 36 59 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thriller fans, come and meet the 15 authors present.
L’événement Festival du Polar Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme