UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cognac

Afterwork | Fab-lab Party! Musée d’art et d’histoire Cognac

jeudi 10 décembre 2026 · Musée d’art et d’histoire · Cognac

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Musée d’art et d’histoire
Adresse
48, boulevard Denfert-Rochereau
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif
10 10 10

Cognac

Afterwork | Fab-lab Party!

Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 18:30:00
fin : 2026-12-10

Date(s) :
2026-12-10

Venez manier la dremel, la presse à chaud et la découpeuse pour devenir les artistes d’un soir lors de cet afterwork exceptionnel!
  .

Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come try your hand at using the Dremel, the hot press, and the cutting machine to become artists for a night at this exceptional after-work event!

L’événement Afterwork | Fab-lab Party! Cognac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac

À voir aussi à Cognac (Charente)