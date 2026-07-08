Afterwork | Fab-lab Party! Musée d’art et d’histoire Cognac
jeudi 10 décembre 2026 · Musée d’art et d’histoire · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Afterwork | Fab-lab Party!
Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 18:30:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-10
Venez manier la dremel, la presse à chaud et la découpeuse pour devenir les artistes d’un soir lors de cet afterwork exceptionnel!
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Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
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English :
Come try your hand at using the Dremel, the hot press, and the cutting machine to become artists for a night at this exceptional after-work event!
L’événement Afterwork | Fab-lab Party! Cognac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac
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