Afterwork | Fab-lab Party! Musée d’art et d’histoire Cognac

Informations pratiques

Cognac

Afterwork | Fab-lab Party!

Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 18:30:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Venez manier la dremel, la presse à chaud et la découpeuse pour devenir les artistes d’un soir lors de cet afterwork exceptionnel!

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Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English :

Come try your hand at using the Dremel, the hot press, and the cutting machine to become artists for a night at this exceptional after-work event!

L’événement Afterwork | Fab-lab Party! Cognac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac