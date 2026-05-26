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Afterwork French Riviera | Origins x Rémy Martin Cognac

Afterwork French Riviera | Origins x Rémy Martin Cognac vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 23 rue du pont Faumet

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Cognac

Afterwork French Riviera | Origins x Rémy Martin

23 rue du pont Faumet Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Après Los Angeles, Origins vous emmène sur la French Riviera le 12 juin. Cocktails Rémy Martin, food méditerranéenne, création live, producteur local & DJ set Minimatic. Entrée libre dès 18h.
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23 rue du pont Faumet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 50 25  welcome@origins.bar

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English :

After Los Angeles, Origins takes you to the French Riviera on June 12. Rémy Martin cocktails, Mediterranean food, live creations, local producer & Minimatic DJ set. Free entry from 6pm.

L’événement Afterwork French Riviera | Origins x Rémy Martin Cognac a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Cognac

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