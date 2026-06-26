Gannat

Afterwork Sportif Les Jeux du Monde Gannat

Complexe sportif du Bouzol Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Venez tester basket, pickleball, pétanque, foot golf, yoga, escrime, tir à l’arc, ezyroller… Ambiance conviviale et festive ! Gratuit, en tenue de sport. Buvette et restauration sur place.

Annulé en cas de météo défavorable.

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Complexe sportif du Bouzol Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50 accueil@ville-gannat.fr

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English :

Come try basketball, pickleball, pétanque, footgolf, yoga, fencing, archery, Ezyroller… A friendly and festive atmosphere! Free admission; please wear athletic clothing. Refreshments and food available on site.

Cancelled in case of inclement weather.

L’événement Afterwork Sportif Les Jeux du Monde Gannat Gannat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule