Afterwork Sportif Les Jeux du Monde Gannat Gannat
Afterwork Sportif Les Jeux du Monde Gannat Gannat vendredi 3 juillet 2026.
Gannat
Afterwork Sportif Les Jeux du Monde Gannat
Complexe sportif du Bouzol Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Venez tester basket, pickleball, pétanque, foot golf, yoga, escrime, tir à l’arc, ezyroller… Ambiance conviviale et festive ! Gratuit, en tenue de sport. Buvette et restauration sur place.
Annulé en cas de météo défavorable.
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Complexe sportif du Bouzol Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50 accueil@ville-gannat.fr
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English :
Come try basketball, pickleball, pétanque, footgolf, yoga, fencing, archery, Ezyroller… A friendly and festive atmosphere! Free admission; please wear athletic clothing. Refreshments and food available on site.
Cancelled in case of inclement weather.
L’événement Afterwork Sportif Les Jeux du Monde Gannat Gannat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule
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