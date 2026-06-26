Projet F Espace Jean Jaurès Gannat

Gannat

Projet F

Espace Jean Jaurès 1 rue des frères Degand Gannat Allier

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-11 21:45:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

Projet F propose d’observer ce qui se joue dans nos couples, de prendre conscience de nos croyances, de nos impasses pour envisager la possibilité de mieux aimer.

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Espace Jean Jaurès 1 rue des frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 11 79 contact@theatrebule.fr

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English :

Project F invites us to observe what is happening in our relationships, to become aware of our beliefs and the roadblocks we face, in order to explore the possibility of loving more deeply.

L’événement Projet F Gannat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule