Projet F Espace Jean Jaurès Gannat
Projet F Espace Jean Jaurès Gannat vendredi 10 juillet 2026.
Gannat
Projet F
Espace Jean Jaurès 1 rue des frères Degand Gannat Allier
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-11 21:45:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11
Projet F propose d’observer ce qui se joue dans nos couples, de prendre conscience de nos croyances, de nos impasses pour envisager la possibilité de mieux aimer.
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Espace Jean Jaurès 1 rue des frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 11 79 contact@theatrebule.fr
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English :
Project F invites us to observe what is happening in our relationships, to become aware of our beliefs and the roadblocks we face, in order to explore the possibility of loving more deeply.
L’événement Projet F Gannat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule
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