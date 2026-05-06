Gannat

Festival Musiques Vivantes Élegance pour flûte et harpe

Église Sainte-Croix Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Juliette Hurel et Isabelle Moretti vous invitent dans un voyage enchanté autour des plus belles pages françaises de Fauré, Ravel et Debussy. Magie garantie ! Verre de l’amitié et rencontre avec les artistes à l’issue du concert.

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Église Sainte-Croix Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

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English :

Juliette Hurel and Isabelle Moretti invite you on an enchanted journey through the most beautiful French works by Fauré, Ravel and Debussy. Magic guaranteed! Enjoy a drink and meet the artists after the concert.

L’événement Festival Musiques Vivantes Élegance pour flûte et harpe Gannat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Val de Sioule