Festival Musiques Vivantes Élegance pour flûte et harpe Gannat
Festival Musiques Vivantes Élegance pour flûte et harpe Gannat mardi 7 juillet 2026.
Gannat
Festival Musiques Vivantes Élegance pour flûte et harpe
Église Sainte-Croix Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Juliette Hurel et Isabelle Moretti vous invitent dans un voyage enchanté autour des plus belles pages françaises de Fauré, Ravel et Debussy. Magie garantie ! Verre de l’amitié et rencontre avec les artistes à l’issue du concert.
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Église Sainte-Croix Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
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English :
Juliette Hurel and Isabelle Moretti invite you on an enchanted journey through the most beautiful French works by Fauré, Ravel and Debussy. Magic guaranteed! Enjoy a drink and meet the artists after the concert.
L’événement Festival Musiques Vivantes Élegance pour flûte et harpe Gannat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Val de Sioule
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