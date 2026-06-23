Festival les Cultures du Monde Panorama Gannat
Festival les Cultures du Monde Panorama Gannat vendredi 24 juillet 2026.
Gannat
Festival les Cultures du Monde Panorama
Champs de Foire Gannat Allier
Tarif : 14 – 14 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Véritable temps fort du Festival des Cultures du Monde, Panorama rassemble sur scène l’ensemble des groupes invités pour une soirée exceptionnelle.
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Champs de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30
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English :
A true highlight of the World Cultures Festival, Panorama brings all the invited groups together on stage for an exceptional evening.
L’événement Festival les Cultures du Monde Panorama Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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