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Festival les Cultures du Monde Panorama Gannat

Festival les Cultures du Monde Panorama Gannat vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Champs de Foire
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
14 14 22

Gannat

Festival les Cultures du Monde Panorama

Champs de Foire Gannat Allier

Tarif : 14 – 14 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Véritable temps fort du Festival des Cultures du Monde, Panorama rassemble sur scène l’ensemble des groupes invités pour une soirée exceptionnelle.
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Champs de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30 

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English :

A true highlight of the World Cultures Festival, Panorama brings all the invited groups together on stage for an exceptional evening.

L’événement Festival les Cultures du Monde Panorama Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule

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