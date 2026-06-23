Gannat

Festival les Cultures du Monde Panorama

Champs de Foire Gannat Allier

Tarif : 14 – 14 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Véritable temps fort du Festival des Cultures du Monde, Panorama rassemble sur scène l’ensemble des groupes invités pour une soirée exceptionnelle.

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Champs de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30

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English :

A true highlight of the World Cultures Festival, Panorama brings all the invited groups together on stage for an exceptional evening.

L’événement Festival les Cultures du Monde Panorama Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule