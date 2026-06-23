Gannat

Festival les cultures du Monde Défilé d’ouverture

Champs de Foire Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Le Festival des Cultures du Monde s’ouvre avec son traditionnel défilé, un moment haut en couleur réunissant les groupes invités, les associations locales et les participants du festival.

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Champs de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30

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English :

The World Cultures Festival kicks off with its traditional parade, a colorful event bringing together guest groups, local organizations, and festival participants.

L’événement Festival les cultures du Monde Défilé d’ouverture Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule