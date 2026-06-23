Festival les cultures du Monde Défilé d’ouverture Gannat
Festival les cultures du Monde Défilé d’ouverture Gannat mercredi 22 juillet 2026.
Gannat
Festival les cultures du Monde Défilé d’ouverture
Champs de Foire Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le Festival des Cultures du Monde s’ouvre avec son traditionnel défilé, un moment haut en couleur réunissant les groupes invités, les associations locales et les participants du festival.
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Champs de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30
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English :
The World Cultures Festival kicks off with its traditional parade, a colorful event bringing together guest groups, local organizations, and festival participants.
L’événement Festival les cultures du Monde Défilé d’ouverture Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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