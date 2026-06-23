Festival les cultures du Monde Cérémonie d’ouverture Gannat
mercredi 22 juillet 2026 · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Festival les cultures du Monde Cérémonie d’ouverture
Champs de Foire Gannat Allier
Tarif : 14 – 14 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:45:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
La cérémonie d’ouverture Panorama lance officiellement le Festival des Cultures du Monde à travers un spectacle vivant et rassembleur.
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Champs de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30
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English :
The Panorama opening ceremony officially kicks off the Festival of World Cultures with a lively and unifying performance.
L’événement Festival les cultures du Monde Cérémonie d’ouverture Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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