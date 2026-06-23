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AGENDA · Gannat

Festival les cultures du Monde Cérémonie d’ouverture Gannat

mercredi 22 juillet 2026 · Gannat

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:45:00
Adresse
Champs de Foire
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Tarif
14 14 22

Gannat

Festival les cultures du Monde Cérémonie d’ouverture

Champs de Foire Gannat Allier

Tarif : 14 – 14 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:45:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

La cérémonie d’ouverture Panorama lance officiellement le Festival des Cultures du Monde à travers un spectacle vivant et rassembleur.
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Champs de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30 

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English :

The Panorama opening ceremony officially kicks off the Festival of World Cultures with a lively and unifying performance.

L’événement Festival les cultures du Monde Cérémonie d’ouverture Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule

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