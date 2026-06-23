Festival les Cultures du Monde Spectacle avant première Gannat
Festival les Cultures du Monde Spectacle avant première Gannat mercredi 22 juillet 2026.
Gannat
Festival les Cultures du Monde Spectacle avant première
Champs de Foire Gannat Allier
Tarif : 14 – 14 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Cette avant-première réunira traditions locales, performances artistiques et ouverture internationale, cette soirée sera un moment privilégié de partage et de découverte, annonçant les couleurs du Festival des Cultures du Monde.
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Champs de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30
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English :
This preview event will bring together local traditions, artistic performances, and an international perspective; this evening will be a special occasion for sharing and discovery, setting the tone for the Festival of World Cultures.
L’événement Festival les Cultures du Monde Spectacle avant première Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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