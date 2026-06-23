Gannat

Festival les Cultures du Monde Spectacle avant première

Champs de Foire Gannat Allier

Tarif : 14 – 14 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Cette avant-première réunira traditions locales, performances artistiques et ouverture internationale, cette soirée sera un moment privilégié de partage et de découverte, annonçant les couleurs du Festival des Cultures du Monde.

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Champs de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30

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English :

This preview event will bring together local traditions, artistic performances, and an international perspective; this evening will be a special occasion for sharing and discovery, setting the tone for the Festival of World Cultures.

L’événement Festival les Cultures du Monde Spectacle avant première Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule