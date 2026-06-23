Festival les Cultures du Monde Spectacle Arena Gannat
Festival les Cultures du Monde Spectacle Arena Gannat jeudi 23 juillet 2026.
Gannat
Festival les Cultures du Monde Spectacle Arena
Champs de Foire Gannat Allier
Tarif : 14 – 14 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:45:00
fin : 2026-07-23 21:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Ce spectacle réunit des artistes venus de différents horizons pour une soirée placée sous le signe de la diversité culturelle. Les ensembles de Sri Lanka, de Slovaquie et du Brésil présenteront leurs danses, musiques et traditions.
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Champs de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 66 30
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English :
This show brings together artists from diverse backgrounds for an evening celebrating cultural diversity. Ensembles from Sri Lanka, Slovakia, and Brazil will present their dances, music, and traditions.
L’événement Festival les Cultures du Monde Spectacle Arena Gannat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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