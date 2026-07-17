Afterwork Vins des mythiques transatlantiques, Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Afterwork Vins des mythiques transatlantiques Jeudi 8 octobre, 18h30 Cité du Vin Gironde

26 €. Tarif réduit à partir de 18,20 €. Sur réservation auprès de la Cité du vin (à venir)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T18:30:00+02:00 – 2026-10-08T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T18:30:00+02:00 – 2026-10-08T19:30:00+02:00

Pendant près d’un siècle, entre 1864 et 1974, la French Line a relié Le Havre à New York avec une quarantaine de paquebots, transportant des millions de passagers tout en faisant rayonner la gastronomie et les vins français sur l’Atlantique Nord. Des grands crus aux vins de table, les caves de ces navires mythiques répondaient à toutes les exigences d’une clientèle principalement américaine.

Cet afterwork retrace cette belle histoire à travers la dégustation de vins autrefois servis à bord, conjuguant ainsi patrimoine maritime et viticole français pour une expérience de dégustation unique.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/afterwork-vins-des-mythiques-transatlantiques

Cité du Vin 134 Quai de Bacalan Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/afterwork-vins-des-mythiques-transatlantiques »}]

à la Cité du Vin, dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, Le Char de Poséidon, 1934, détail, Le Havre, musée d’art moderne André Malraux, ADAGP Paris, 2026 © MuMa Le Havre, photo : Charles Maslard.