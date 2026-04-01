Afterworks à la brasserie La Brasserie Clavé Monein

Monein

Afterworks à la brasserie

La Brasserie Clavé 24 Rue des Artisans Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 17:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Au menu Magret de canard, cœurs de canard et planche de charcuterie.

Bière brassée au pruneaux et au miel accompagné d’une bonne ambiance et de musique. .

La Brasserie Clavé 24 Rue des Artisans Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 82 84 14

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English : Afterworks à la brasserie

L’événement Afterworks à la brasserie Monein a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Coeur de Béarn