Afterworks à la brasserie La Brasserie Clavé Monein
Afterworks à la brasserie La Brasserie Clavé Monein jeudi 30 avril 2026.
Monein
Afterworks à la brasserie
La Brasserie Clavé 24 Rue des Artisans Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 17:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Au menu Magret de canard, cœurs de canard et planche de charcuterie.
Bière brassée au pruneaux et au miel accompagné d’une bonne ambiance et de musique. .
La Brasserie Clavé 24 Rue des Artisans Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 82 84 14
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English : Afterworks à la brasserie
L’événement Afterworks à la brasserie Monein a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Coeur de Béarn
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