Troc Plantes Place Henri Lacabanne Monein
Troc Plantes Place Henri Lacabanne Monein samedi 16 mai 2026.
Monein
Troc Plantes
Place Henri Lacabanne Halles de la Mairie Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Plants de légumes ou de fleurs, des graines, des boutures, des revues sur le jardinage, des outils…
Auberge espagnole. .
Place Henri Lacabanne Halles de la Mairie Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 76 43 75 biocasau64@gmail.com
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English : Troc Plantes
L’événement Troc Plantes Monein a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn
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