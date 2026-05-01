Troc Plantes Place Henri Lacabanne Monein

Monein

Troc Plantes

Place Henri Lacabanne Halles de la Mairie Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Plants de légumes ou de fleurs, des graines, des boutures, des revues sur le jardinage, des outils…

Auberge espagnole. .

Place Henri Lacabanne Halles de la Mairie Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 76 43 75 biocasau64@gmail.com

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English : Troc Plantes

L’événement Troc Plantes Monein a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn