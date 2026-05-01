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Troc Plantes Place Henri Lacabanne Monein

Troc Plantes Place Henri Lacabanne Monein

Troc Plantes Place Henri Lacabanne Monein samedi 16 mai 2026.

Lieu : Place Henri Lacabanne

Adresse : Halles de la Mairie

Ville : 64360 Monein

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Monein

Troc Plantes

Place Henri Lacabanne Halles de la Mairie Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Plants de légumes ou de fleurs, des graines, des boutures, des revues sur le jardinage, des outils…
Auberge espagnole.   .

Place Henri Lacabanne Halles de la Mairie Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 76 43 75  biocasau64@gmail.com

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English : Troc Plantes

L’événement Troc Plantes Monein a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn

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