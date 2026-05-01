AFTERWORKS Nissan-lez-Enserune

Nissan-lez-Enserune

AFTERWORKS

Avenue de la Gare Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : 3 – 3 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-15 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-28 2026-05-29

Tous les jeudis et vendredis d’avril et mai (hors jours fériés), nous vous proposons un nouveau rendez-vous convivial au cœur de nos caveaux de Cazouls-lès-Béziers et Nissan-lez-Ensérune de 17h à 20h.

Un moment de convivialité pour se retrouver autour de nos vins… et de nos nouveaux cocktails, dans une ambiance détendue, en terrasse ou à l’intérieur.

Tous les jeudis et vendredis d’avril et mai (hors jours fériés), nous vous proposons un nouveau rendez-vous convivial au cœur de nos caveaux de Cazouls-lès-Béziers et Nissan-lez-Ensérune Les afterworks sont ouverts à toutes et à tous, de 17h à 20h.

Un moment de convivialité pour se retrouver autour de nos vins… et de nos nouveaux cocktails !

En tant que cave coopérative engagée, nous avons à cœur de faire vivre notre territoire et de proposer des instants de partage autour de nos vins. Avec les afterworks, nous vous invitons à venir déguster nos cuvées dans une ambiance détendue, en terrasse ou à l’intérieur, selon la météo et l’humeur du moment.

Grande nouveauté cette année nous vous faisons découvrir nos tout premiers cocktails à base de vin. Une façon originale et rafraîchissante d’apprécier nos cuvées sous un autre angle !

Au programme de chaque afterwork

Bar à vin avec une belle sélection de nos cuvées emblématiques, Cocktails à base de vin, Bières artisanales locales, Assiettes de charcuterie à partager, en partenariat avec des bouchers charcutiers locaux. .

Avenue de la Gare Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 37 00 31 comptoirnissan@vpe.fr

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English : AFTERWORKS

Every Thursday and Friday in April and May (excluding public holidays), we offer you a new, friendly rendez-vous at the heart of our cellars in Cazouls-lès-Béziers and Nissan-lez-Ensérune from 5pm to 8pm.

A moment of conviviality to enjoy our wines? and our new cocktails, in a relaxed atmosphere, on the terrace or indoors.

L’événement AFTERWORKS Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT LA DOMITIENNE