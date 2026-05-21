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AG Club rando ARL Lapalisse

AG Club rando ARL Lapalisse samedi 19 décembre 2026.

Adresse : Salle des Mariages

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : samedi 19 décembre 2026

Fin : samedi 19 décembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Lapalisse

AG Club rando ARL

Salle des Mariages Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 16:00:00
fin : 2026-12-19 19:00:00

Date(s) :
2026-12-19

AG Club rando ARL
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Salle des Mariages Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 93 34 

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English :

AGM Club rando ARL

L’événement AG Club rando ARL Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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