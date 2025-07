Agathe et Mamie à Beuzeville Beuzeville

Agathe et Mamie à Beuzeville Beuzeville mercredi 9 juillet 2025 14:00:00.

Agathe et Mamie à Beuzeville

52 Rue Constant Fouché Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 14:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-07-09 2025-08-06 2025-10-22

Agathe, 5 ans, et sa mamie explorent la Normandie.

Aujourd’hui, elles vont à Beuzeville. Mamie a préparé une petite chasse au trésor ! Il s’agit de bien suivre le parcours et de s’arrêter aux bons endroits.

À la fin, une surprise est à découvrir.

Une visite ludique pour les enfants de 3 à 6 ans, à la découverte de Beuzeville.

Durée 1h environ

Agathe, 5 ans, et sa mamie explorent la Normandie.

Aujourd’hui, elles vont à Beuzeville. Mamie a préparé une petite chasse au trésor ! Il s’agit de bien suivre le parcours et de s’arrêter aux bons endroits.

À la fin, une surprise est à découvrir.

Une visite ludique pour les enfants de 3 à 6 ans, à la découverte de Beuzeville.

Durée 1h environ .

52 Rue Constant Fouché Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 81 89 23 30

English : Agathe et Mamie à Beuzeville

Agathe, 5, and her grandma are exploring Normandy.

Today, they’re off to Beuzeville. Grandma has prepared a little treasure hunt! All you have to do is follow the route and stop at the right places.

At the end, there’s a surprise to discover.

A fun way for children aged 3 to 6 to discover Beuzeville.

Duration: approx. 1 hour

German :

Die fünfjährige Agathe und ihre Oma erkunden die Normandie.

Heute fahren sie nach Beuzeville. Oma hat eine kleine Schatzsuche vorbereitet! Es geht darum, dem Weg gut zu folgen und an den richtigen Stellen anzuhalten.

Am Ende gibt es eine Überraschung zu entdecken.

Eine spielerische Tour für Kinder von 3 bis 6 Jahren, bei der sie Beuzeville entdecken können.

Dauer: ca. 1 Stunde

Italiano :

Agathe, 5 anni, e sua nonna stanno esplorando la Normandia.

Oggi vanno a Beuzeville. La nonna ha preparato una piccola caccia al tesoro! Tutto ciò che devono fare è seguire attentamente il percorso e fermarsi nei punti giusti.

Alla fine, c’è una sorpresa da scoprire.

Un modo divertente per far scoprire Beuzeville ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Durata: circa 1 ora

Espanol :

Agathe, de 5 años, y su abuela exploran Normandía.

Hoy van a Beuzeville. La abuela ha preparado una pequeña búsqueda del tesoro Sólo tienen que seguir el recorrido con atención y detenerse en los lugares adecuados.

Al final, descubrirán una sorpresa.

Una forma divertida de descubrir Beuzeville para niños de 3 a 6 años.

Duración: 1 hora aproximadamente

L’événement Agathe et Mamie à Beuzeville Beuzeville a été mis à jour le 2025-03-20 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville