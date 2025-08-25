La Cidrerie Théâtre « Ci-gisait Cyrano » Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Théâtre « Ci-gisait Cyrano »

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Compagnie Crescite

Transmettre Cyrano, aujourd’hui ou demain, n’est jamais chose inutile. C’est permettre à une œuvre poétique de 1897 de passer de génération en génération, emmenant avec elle un jeu avec la langue et le vers, une certaine idée du grand siècle et plus largement de la grandeur, un goût pour le théâtre et sa mise en abîme… grâce à des vecteurs attachants et consensuels la beauté, la jubilation et la tendresse. Que l’on se rassure il y aura une démarche dramaturgique, une réflexion scénographique, des choix esthétiques… et l’on justifiera tout avec esprit. Mais il faut bien le confesser je monte Cyrano de Bergerac parce que cela me fait plaisir. Et que le plaisir est communicatif. Et je m’y engage pas un spectateur ne piquera du nez !

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

