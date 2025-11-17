Marché des créateurs Beuzeville

Marché des créateurs

La Cidrerie Beuzeville Eure

Samedi 2026-04-25 10:00:00

2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Artistes, artisans et créateurs exposent à La Cidrerie.

Le club des aînés de Beuzeville organise son deuxième marché des créateurs avec plus de 25 artistes, artisans, et créateurs.

A la Cidrerie.

Organisé par le club des ainés.

Entrée libre. .

La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 63 99 55 55

English : Marché des créateurs

Artists, craftsmen and designers exhibit at La Cidrerie.

German :

Künstler, Handwerker und Designer stellen in La Cidrerie aus.

Italiano :

Artisti, artigiani e designer espongono a La Cidrerie.

Espanol :

Artistas, artesanos y diseñadores exponen en La Cidrerie.

