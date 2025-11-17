Marché des créateurs Beuzeville
Marché des créateurs Beuzeville samedi 25 avril 2026.
Marché des créateurs
La Cidrerie Beuzeville Eure
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Artistes, artisans et créateurs exposent à La Cidrerie.
Le club des aînés de Beuzeville organise son deuxième marché des créateurs avec plus de 25 artistes, artisans, et créateurs.
A la Cidrerie.
Organisé par le club des ainés.
Entrée libre. .
La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 63 99 55 55
English : Marché des créateurs
Artists, craftsmen and designers exhibit at La Cidrerie.
German :
Künstler, Handwerker und Designer stellen in La Cidrerie aus.
Italiano :
Artisti, artigiani e designer espongono a La Cidrerie.
Espanol :
Artistas, artesanos y diseñadores exponen en La Cidrerie.
L’événement Marché des créateurs Beuzeville a été mis à jour le 2025-11-17 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville