Age of Content Roubaix

Roubaix

Age of Content

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:00:00

fin : 2027-01-15 21:15:00

Date(s) :

2027-01-15 2027-01-16

Age of Content | Ballet national de Marseille | Direction et conception (LA)HORDE

Avec Age of Content, le trio ausculte l’impact de nos vies ultra-connectées. Dans ce ballet fulgurant aux allures de science-fiction, la frontière entre réel et virtuel s’efface nos avatars reflètent-ils nos corps, ou finissons-nous par nous modeler sur eux ?

Conçu en quatre temps, le spectacle fusionne cascades de cinéma, arts martiaux, danses virales de TikTok et gestuelles de jeux vidéo. Porté par une techno percutante et une troupe à l’intensité phénoménale, ce show charnel interroge avec une énergie brute ce qu’il reste d’humain quand nos vies se transforment en contenus à l’infini.

Age of Content | Ballet national de Marseille | Direction et conception (LA)HORDE

Avec Age of Content, le trio ausculte l’impact de nos vies ultra-connectées. Dans ce ballet fulgurant aux allures de science-fiction, la frontière entre réel et virtuel s’efface nos avatars reflètent-ils nos corps, ou finissons-nous par nous modeler sur eux ?

Conçu en quatre temps, le spectacle fusionne cascades de cinéma, arts martiaux, danses virales de TikTok et gestuelles de jeux vidéo. Porté par une techno percutante et une troupe à l’intensité phénoménale, ce show charnel interroge avec une énergie brute ce qu’il reste d’humain quand nos vies se transforment en contenus à l’infini. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Age of Content | Marseille National Ballet | Direction and Concept: (LA)HORDE

With *Age of Content*, the trio explores the impact of our hyper-connected lives. In this dazzling, science-fiction-inspired ballet, the line between the real and the virtual blurs: do our avatars reflect our bodies, or do we end up modeling ourselves after them?

Structured in four acts, the show blends cinematic stunts, martial arts, viral TikTok dances, and video game-inspired movements. Driven by pulsating techno and a troupe of phenomenal intensity, this sensual show uses raw energy to question what remains of our humanity when our lives are transformed into endless content.

L’événement Age of Content Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme