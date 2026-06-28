Agenda des bals costumés jusqu’a Noel 2026 Hôtel de la Marine Paris
Agenda des bals costumés jusqu’a Noel 2026 Hôtel de la Marine Paris vendredi 30 octobre 2026.
NOS BALS REVIENNENT JUSQU’A NOEL TOUS LES MOIS À
L’HÔTEL DE LA MARINE SUR RESERVATION
Au programme :
Bal les revenants Toutes époques –
Vendredi 30 octobre
2026 de 17h30 à 20h30 Au programme : danses de
toutes époques
Les
années 1900-1910 (danses animalières) !
Vendredi 27 novembre 2026 de 15h00 à 18h00 Au programme : quadrille,
valse, polka, danses animalières, danses d’animation…
Bal
de Noël en l’honneur de Charles Dickens, romancier de l’époque
victorienne ! –
Vendredi 18 décembre
2026 de 17h30 à 20h30 Au programme : danses
Second Empire – quadrille, valse, polka, danses d’animation…
Comment assister à un bal après réservation
Deux possibilités s’offrent à vous pour profiter du
bal :
Dans la cour d’honneur, assister aux
démonstrations et rejoignez les danseurs sur la piste pour des danses
participatives.
Dans les salons d’apparat, après une
visite du monument, admirez les démonstrations dans un cadre exceptionnel. Pas
de danses participatives possibles à l’intérieur du monument. L’accès au bal
dans les salons d’apparat est compris dans votre réservation visite libre du
monument
QUE VOUS SOYEZ COSTUME OU NON L’ESSENTIEL EST DE
PARTICIPER !
UN MOMENT D’ECHANGE DE DIALOGUES, AUTOUR DU VERRE DE
L’AMITIE SUIVI D’UN DÏNER
INFOS
ET RESERVATION 01.455.456.52
Retrouver-nous sur : http://nouvelledimension.free.fr ou
Offrir l’opportunité aux personnes seuls es de découvrir un lieu historique et d’assister au bal costumé avec ou sans costume suivi d’un diner
Le vendredi 18 décembre 2026
de 16h00 à 20h30
Le vendredi 27 novembre 2026
de 14h00 à 18h00
Le vendredi 30 octobre 2026
de 16h00 à 21h00
payant
- 17 €uros sur reservation 0145545652
Public adultes. A partir de 35 ans. Jusqu’à 80 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-30T17:00:00+01:00
fin : 2026-12-18T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-30T16:00:00+02:00_2026-10-30T21:00:00+02:00;2026-11-27T14:00:00+02:00_2026-11-27T18:00:00+02:00;2026-12-18T16:00:00+02:00_2026-12-18T20:30:00+02:00
Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75001 Paris
Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://ndseniors.free.fr +33145545652 ndseniors@free.fr
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