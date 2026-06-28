Agenda des bals costumés jusqu’a Noel 2026 Hôtel de la Marine Paris vendredi 30 octobre 2026.

NOS BALS REVIENNENT JUSQU’A NOEL TOUS LES MOIS À

L’HÔTEL DE LA MARINE SUR RESERVATION

Au programme :

Bal les revenants Toutes époques –

Vendredi 30 octobre

2026 de 17h30 à 20h30 Au programme : danses de

toutes époques

Les

années 1900-1910 (danses animalières) !

Vendredi 27 novembre 2026 de 15h00 à 18h00 Au programme : quadrille,

valse, polka, danses animalières, danses d’animation…

Bal

de Noël en l’honneur de Charles Dickens, romancier de l’époque

victorienne ! –

Vendredi 18 décembre

2026 de 17h30 à 20h30 Au programme : danses

Second Empire – quadrille, valse, polka, danses d’animation…

Comment assister à un bal après réservation

Deux possibilités s’offrent à vous pour profiter du

bal :

Dans la cour d’honneur, assister aux

démonstrations et rejoignez les danseurs sur la piste pour des danses

participatives.

Dans les salons d’apparat, après une

visite du monument, admirez les démonstrations dans un cadre exceptionnel. Pas

de danses participatives possibles à l’intérieur du monument. L’accès au bal

dans les salons d’apparat est compris dans votre réservation visite libre du

monument

QUE VOUS SOYEZ COSTUME OU NON L’ESSENTIEL EST DE

PARTICIPER !

UN MOMENT D’ECHANGE DE DIALOGUES, AUTOUR DU VERRE DE

L’AMITIE SUIVI D’UN DÏNER

INFOS

ET RESERVATION 01.455.456.52

Retrouver-nous sur : http://nouvelledimension.free.fr ou

http://ndseniors.free.fr

Offrir l’opportunité aux personnes seuls es de découvrir un lieu historique et d’assister au bal costumé avec ou sans costume suivi d’un diner

Le vendredi 18 décembre 2026

de 16h00 à 20h30

Le vendredi 27 novembre 2026

de 14h00 à 18h00

Le vendredi 30 octobre 2026

de 16h00 à 21h00

payant

17 €uros sur reservation 0145545652

Public adultes. A partir de 35 ans. Jusqu’à 80 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-30T17:00:00+01:00

fin : 2026-12-18T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-30T16:00:00+02:00_2026-10-30T21:00:00+02:00;2026-11-27T14:00:00+02:00_2026-11-27T18:00:00+02:00;2026-12-18T16:00:00+02:00_2026-12-18T20:30:00+02:00

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75001 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://ndseniors.free.fr +33145545652 ndseniors@free.fr



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