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Agiles petites mains Médiathèque Cerisiers

Agiles petites mains Médiathèque Cerisiers jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque
Adresse
2 Place de l'Église
Ville
89320 Cerisiers
Département
Yonne
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Cerisiers

Agiles petites mains

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Découverte sensorielle de l’argile pour les 0-3 ans.
Inscription demandée tenue adaptée.   .

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53  bibliotheque.cerisiers@gmail.com

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English : Agiles petites mains

L’événement Agiles petites mains Cerisiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sens et Sénonais

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