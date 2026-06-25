Où l’on fait de la médiathèque un lieu où l’on se sent bien Médiathèque Cerisiers mercredi 1 juillet 2026.

Cerisiers

Où l’on fait de la médiathèque un lieu où l’on se sent bien

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Faites de la médiathèque un lieu où l’on se sent bien en participant à sa décoration avec du matériel mis à disposition des insectes au pochoir, du patchwork (couture), une ribambelle de chat-dorables à dessi-ner, des jeux de construction vous attendent ect… .

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53 bibliotheque.cerisiers@gmail.com

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English : Où l’on fait de la médiathèque un lieu où l’on se sent bien

L’événement Où l’on fait de la médiathèque un lieu où l’on se sent bien Cerisiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sens et Sénonais