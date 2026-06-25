Où l’on fait de la médiathèque un lieu où l’on se sent bien Médiathèque Cerisiers
Où l’on fait de la médiathèque un lieu où l’on se sent bien Médiathèque Cerisiers mercredi 1 juillet 2026.
Cerisiers
Où l’on fait de la médiathèque un lieu où l’on se sent bien
Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Faites de la médiathèque un lieu où l’on se sent bien en participant à sa décoration avec du matériel mis à disposition des insectes au pochoir, du patchwork (couture), une ribambelle de chat-dorables à dessi-ner, des jeux de construction vous attendent ect… .
Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53 bibliotheque.cerisiers@gmail.com
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English : Où l’on fait de la médiathèque un lieu où l’on se sent bien
L’événement Où l’on fait de la médiathèque un lieu où l’on se sent bien Cerisiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sens et Sénonais
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