Agir ensemble pour l’écologie : quels liens entre engagements citoyens et action publique ? Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Jeudi 4 juin, 18h30 sur inscription

Agir ensemble pour l’écologie : quels liens entre engagements citoyens et action publique ? Au CNAM Paris

Face aux défis écologiques, les citoyens ne se contentent plus d’attendre l’action publique : ils inventent, expérimentent, coopèrent et transforment leur quotidien […]

Face aux défis écologiques, les citoyens ne se contentent plus d’attendre l’action publique : ils inventent, expérimentent, coopèrent et transforment leur quotidien. Ces engagements prennent des formes multiples — associations locales, collectifs de quartier, coopératives, démarches de sobriété, actions de sensibilisation dans les entreprises — et témoignent d’une volonté d’agir concrètement et collectivement.

Cette conférence propose de s’arrêter sur ces formes d’engagement citoyen, souvent discrètes mais décisives, et d’interroger leur articulation avec les politiques publiques ou encore les dynamiques locales. Comment naissent ces initiatives ?

Qu’est-ce qui motive celles et ceux qui s’y engagent? Et comment les institutions peuvent-elles les reconnaître, les soutenir, ou s’en inspirer ?

Une conférence animée par Raphaël Gerson, Conseiller Expert – Responsable de l’ADEMEAcadémie, Sarah Albi, Directrice de l’Académie du Climat et Romain Gallart, Coordinateur du pôle recherche de l’association Astérya

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-04T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-04T20:00:00.000+02:00

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https://culture.cnam.fr/juin/agir-ensemble-pour-l-ecologie-quels-liens-entre-engagements-citoyens-et-action-publique–1618968.kjsp?RH=ag_juin

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



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