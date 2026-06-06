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Agora : « Bien dorme à tout âge : comprendre, prévenir et agir ! » HALL DU SOLILAB Nantes

Agora : « Bien dorme à tout âge : comprendre, prévenir et agir ! » HALL DU SOLILAB Nantes

Agora : « Bien dorme à tout âge : comprendre, prévenir et agir ! » HALL DU SOLILAB Nantes samedi 6 juin 2026.

Lieu : HALL DU SOLILAB

Adresse : 8 rue de Saint-Domingue

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00

Heure de fin : 12:00

Le sommeil est un enjeu majeur de santé publique. Fatigue chronique, stress, troubles de l’endormissement ou réveils nocturnes concernent aujourd’hui toutes les générations. Pourtant, bien dormir n’est pas une fatalité : cela s’apprend, se comprend et s’entretient.
Avec l’Agora « Bien dormir à tout âge : comprendre, prévenir, agir ! », Harmonie Santé propose un temps d’échange ouvert à tous pour mieux comprendre les mécanismes du sommeil, prévenir les troubles et repartir avec des conseils concrets, applicables au quotidien.

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