Le sommeil est un enjeu majeur de santé publique. Fatigue chronique, stress, troubles de l’endormissement ou réveils nocturnes concernent aujourd’hui toutes les générations. Pourtant, bien dormir n’est pas une fatalité : cela s’apprend, se comprend et s’entretient.

Avec l’Agora « Bien dormir à tout âge : comprendre, prévenir, agir ! », Harmonie Santé propose un temps d’échange ouvert à tous pour mieux comprendre les mécanismes du sommeil, prévenir les troubles et repartir avec des conseils concrets, applicables au quotidien.