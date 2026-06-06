Agora : « Bien dorme à tout âge : comprendre, prévenir et agir ! » HALL DU SOLILAB Nantes
Agora : « Bien dorme à tout âge : comprendre, prévenir et agir ! » HALL DU SOLILAB Nantes samedi 6 juin 2026.
Le sommeil est un enjeu majeur de santé publique. Fatigue chronique, stress, troubles de l’endormissement ou réveils nocturnes concernent aujourd’hui toutes les générations. Pourtant, bien dormir n’est pas une fatalité : cela s’apprend, se comprend et s’entretient.
Avec l’Agora « Bien dormir à tout âge : comprendre, prévenir, agir ! », Harmonie Santé propose un temps d’échange ouvert à tous pour mieux comprendre les mécanismes du sommeil, prévenir les troubles et repartir avec des conseils concrets, applicables au quotidien.
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