AGRI’PARCOURS, EPLEFPA La Faye – St Yrieix La Perche, Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

AGRI’PARCOURS Mardi 13 octobre, 09h30 EPLEFPA La Faye – St Yrieix La Perche Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T09:30:00+02:00 – 2026-10-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-13T09:30:00+02:00 – 2026-10-13T16:30:00+02:00

Saviez-vous que l’agriculture offre aujourd’hui des centaines de métiers, des formations accessibles dès la 3e, et des débouchés réels sur nos territoires ?

Pour vous aider à mieux orienter les jeunes vers ces filières, nous vous invitons à vivre une journée immersive au cœur d’un établissement agricole.

AGRI’PARCOURS

Journées de sensibilisation aux métiers et formations agricoles

Organisées par CAPITAIN en partenariat avec ANEFA, FR CUMA N-A, Service de Remplacement, MFR, REANA, APECITA

Mardi 13 octobre 2026 — Lycée Agricole La Faye, Saint-Yrieix-la-Perche (87)

9h30 – 16h30 | Déjeuner sur site offert

AU PROGRAMME

▶️ Visite immersive des plateaux techniques et témoignages de professionnels

▶️ Panorama territorial : emploi, filières et besoins en recrutement sur votre territoire

▶️ Ateliers thématiques : formations, métiers, parcours d’insertion et d’installation

▶️ Rencontres directes avec les acteurs du secteur agricole

Repartez avec des outils concrets pour mieux orienter les jeunes vers l’agriculture.

Action soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine et la DRAAF.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

➡️ https://tinyurl.com/Agri-parcours

Contact : Pierre CAUMONT —asso.capitain@gmail.com— 06 28 33 85 95

EPLEFPA La Faye – St Yrieix La Perche 28 route de la faye, 87500 Saint-Yrieix-La-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/Agri-parcours »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/Agri-parcours »}, {« link »: « mailto:asso.capitain@gmail.com »}]

Journée de sensibilisation aux métiers et formations agricoles, à destination des conseillers d’orientation, Psy-EN, professeurs principaux et prescripteurs d’emploi