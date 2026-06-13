Aguasofro Saint-Romain-Lachalm
Aguasofro Saint-Romain-Lachalm lundi 13 juillet 2026.
Saint-Romain-Lachalm
Aguasofro
Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-27 19:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Aguasofro de 18h à 19h piscine privée . Un moment de complicité proposé par Elisa Murat Sophrologue. 23€ la séance. Réservation 07 82 59 35 30
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Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 59 35 30
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English :
Aguasofro from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. in a private pool. A moment of togetherness led by Elisa Murat, Sophrologist. $23 per session. Reservations: 07 82 59 35 30
L’événement Aguasofro Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
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