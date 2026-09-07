AGWUAS – Marcela Santander Corvalán, Maison des arts, Pessac, Pessac

Informations pratiques

AGWUAS – Marcela Santander Corvalán Mardi 8 décembre, 19h00 Maison des arts, Pessac Gironde

Tarifs : plein 12€ – réduit 8€ – Tarif Carte Jeune Bordeaux Métropole 6€ – carte Manuf’ 10€ – carte Manuf’ réduit 6€ – infidèle 10€ – infidèle réduit 6€

gratuit pour les étudiant·es et le personnel de l’université

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T19:00:00+01:00 – 2026-12-08T20:15:00+01:00

Fin : 2026-12-08T19:00:00+01:00 – 2026-12-08T20:15:00+01:00

[ DANSE ]

Marcela Santander Corvalán

Après Bocas de Oro, qui s’intéressait à la terre et aux pierres, la chorégraphe et danseuse chilienne signe avec Agwuas le deuxième volet de sa trilogie consacrée aux éléments, centré sur l’eau. Océans, glaciers, larmes, sueur, sang, autant de sources dans lesquelles puiser à la fois une mémoire ancestrale et mythologique, celle des peuples du Sud du Chili, et une mémoire intime. Et dont les résonances aquatiques irriguent ici la musique, produite par des instruments à eau, les chants et la danse, inspirés de pratiques traditionnelles d’Amérique du Sud. Accompagnée de la musicienne Gérald Arev Kurdian et d’un chœur, Marcela Santander Corvalán nous ouvre les portes d’un espace de soin, qui nous emporte avec fluidité sur les vagues de l’imagination…

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en partenariat avec le service culture de l’université Bordeaux Montaigne

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+ FAIRE : Masterclass avec Marcela Santander Corvalan lun. 7 décembre 10h-13h à RésoNAnces

Maison des arts, Pessac Université Bordeaux Montaigne, Domaine universitaire, 14, esplanade des Antilles, 33607 Pessac Pessac 33607 La Paillère-Compostelle Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/agenda/927-Agwuas »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/voir-agwuas-marcela-santander-corvalan-mar-8-decembre-2026-maison-des-arts-pessac/ »}]

Après Bocas de Oro, qui s’intéressait à la terre et aux pierres, la chorégraphe et danseuse chilienne signe avec Agwuas le deuxième volet de sa trilogie consacrée aux éléments, centré sur l’eau. danse chant

©Pierre-Alphonse Hamann